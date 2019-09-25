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Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек

Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло накануне в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, увеличилось до 34, пострадали 459 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представители районной администрации Мирпура сообщили, что 160 человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.

Отметим, что подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде.

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