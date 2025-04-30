Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс. человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс., пострадали 5,1 тыс. человек, более 100 числятся пропавшими без вести.

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс., пострадали 5,1 тыс. человек, более 100 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar.

Отряды пожарной службы Мьянмы совместно с местными и международными спасательными организациями проводят операции по поиску людей в пострадавших в результате стихии районах.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.