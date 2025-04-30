О нас

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс. человек Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс., пострадали 5,1 тыс. человек, более 100 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 11:19
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс. человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс., пострадали 5,1 тыс. человек, более 100 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar.

Отряды пожарной службы Мьянмы совместно с местными и международными спасательными организациями проводят операции по поиску людей в пострадавших в результате стихии районах.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Myanmada zəlzələ qurbanlarının sayı 3,8 min nəfərə çatıb

Другие новости из категории

В жилом районе китайской провинции Шаньси произошел взрыв, есть пострадавшие
В жилом районе китайской провинции Шаньси произошел взрыв, есть пострадавшие
30 апреля 2025 г. 12:31
Премьер: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания
Премьер: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания
30 апреля 2025 г. 12:11
Британия впервые с мая 2024 года нанесла при поддержке США удары по Йемену
Британия впервые с мая 2024 года нанесла при поддержке США удары по Йемену
30 апреля 2025 г. 11:01
МИД КНР: Пекин будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну
МИД КНР: Пекин будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну
30 апреля 2025 г. 10:19
Politico: ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США
Politico: ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США
30 апреля 2025 г. 08:41
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у австралийского острова Маккуори
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у австралийского острова Маккуори
30 апреля 2025 г. 08:00
Не менее 14 человек погибли при пожаре в индийской Калькутте
Не менее 14 человек погибли при пожаре в индийской Калькутте
30 апреля 2025 г. 07:47
На пакистано-индийской границе вновь произошла перестрелка
На пакистано-индийской границе вновь произошла перестрелка
30 апреля 2025 г. 07:17
СМИ: Прокуратура Южной Кореи проводит обыск у экс-президента Юн Сок Ёля
СМИ: Прокуратура Южной Кореи проводит обыск у экс-президента Юн Сок Ёля
30 апреля 2025 г. 05:58
КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца
КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца
30 апреля 2025 г. 04:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi