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    Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек

    Из-под завалов были спасены 69 человек

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 293 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

    "К настоящему моменту сообщается о 293 погибших: 155 - в Мехико, 73 - в штате Морелос, 45 - в штате Пуэбла, 13 - в штате Мехико, шесть - в штате Герреро, один - в штате Оахака", - написал он в своем Twitter.

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