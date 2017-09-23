Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 293 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"К настоящему моменту сообщается о 293 погибших: 155 - в Мехико, 73 - в штате Морелос, 45 - в штате Пуэбла, 13 - в штате Мехико, шесть - в штате Герреро, один - в штате Оахака", - написал он в своем Twitter.