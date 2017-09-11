Число жертв землетрясения в Мексике достигло 95

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 95.
Как передает Report, об этом сообщает El Mundo.
Отмечается, что больше всего жертв зарегистрировано в штате Оахака, где, по словам губернатора Алехандро Мурата, погибли 76 человек.
В штате Чьяпас жертвами стали 15 человек, в штате Табаско — четыре.
Ранее сообщалось о 90 погибших.
8 сентября рядом с Мексикой произошли подземные толчки магнитудой 8, которые привели к сильным разрушениям.
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