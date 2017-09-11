Число жертв землетрясения в Мексике достигло 95

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 95.

Как передает Report, об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что больше всего жертв зарегистрировано в штате Оахака, где, по словам губернатора Алехандро Мурата, погибли 76 человек.

В штате Чьяпас жертвами стали 15 человек, в штате Табаско — четыре.

Ранее сообщалось о 90 погибших.

8 сентября рядом с Мексикой произошли подземные толчки магнитудой 8, которые привели к сильным разрушениям.