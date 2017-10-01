Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Тела еще пяти жертв землетрясения 19 сентября были извлечены из-под завалов в столице Мексики.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

Таким образом, общее число погибших достигло к настоящему времени 360 человек.

"Всего [по стране] 360 погибших: 219 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.

Свыше 300 человек до сих пор остаются в больницах.