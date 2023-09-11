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Число жертв землетрясения в Марокко составило почти 2 500

Число жертв землетрясения в Марокко составило почти 2 500 Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 в Марокко возросло до 2 497.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 15:09
Число жертв землетрясения в Марокко составило почти 2 500

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 в Марокко возросло до 2 497.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел королевства на своем сайте.

По его данным, не менее 2 476 человек пострадали от сейсмической активности. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764). Экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под обломками зданий.

Днем ранее власти Марокко проинформировали о 2 122 жертвах и 2 420 пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeşdə zəlzələdə ölənlərin sayı 2500-ə çatır

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