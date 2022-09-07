Число жертв землетрясения в Китае выросло до 74

Число жертв в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где в понедельник произошло землетрясения магнитудой 6,8, выросло до 74, еще 26 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где в понедельник произошло землетрясения магнитудой 6,8, выросло до 74, еще 26 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал газеты "Чэнду шанбао".

В Ганьцзы-тибетском автономном округе сообщается о 40 погибших и 170 пострадавших. В городе Яань погибли 34 жителя, 89 человек получили травмы.

Поисковые работы осложняют проливные дожди с возможным сходом селей и оползней. На помощь спасателям направляют военнослужащих НОАК, все поисково-спасательные и восстановительные работы курирует созданная решением Госсовета КНР рабочая группа.