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Число жертв землетрясения в Китае выросло до 74

Число жертв землетрясения в Китае выросло до 74 Число жертв в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где в понедельник произошло землетрясения магнитудой 6,8, выросло до 74, еще 26 человек считаются пропавшими без вести.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 09:17
Число жертв землетрясения в Китае выросло до 74

Число жертв в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где в понедельник произошло землетрясения магнитудой 6,8, выросло до 74, еще 26 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал газеты "Чэнду шанбао".

В Ганьцзы-тибетском автономном округе сообщается о 40 погибших и 170 пострадавших. В городе Яань погибли 34 жителя, 89 человек получили травмы.

Поисковые работы осложняют проливные дожди с возможным сходом селей и оползней. На помощь спасателям направляют военнослужащих НОАК, все поисково-спасательные и восстановительные работы курирует созданная решением Госсовета КНР рабочая группа.

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Версия на азербайджанском языке Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 74 nəfərə çatıb
Версия на английском языке China clears roads to earthquake epicenter, death toll rises to 74

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