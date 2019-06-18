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11 человек погибли при землетрясении в Китае

​Число жертв землетрясения в Китае возросло до 11

Число жертв землетрясения на юго-западе Китая составило 11 человек, еще 122 пострадали.

Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступила информация о как минимум шести погибших и 75 пострадавших. Сейсмическая активность магнитудой 5,9 была зафиксирована в понедельник в 22:50 по местному времени на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Эпицентр землетрясения находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

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