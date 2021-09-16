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Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех, пострадали 60 человек

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех, пострадали 60 человек По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 07:03
Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех, пострадали 60 человек

Число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань возросло до трех, не менее 60 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Sina.

По ее данным, по меньшей мере трое пострадавших получили тяжелые травмы. Почти 7 тыс. человек были эвакуированы.

Ранее агентство "Синьхуа" отмечало о двух погибших и трех пострадавших.

Как заявил Китайский сейсмологический центр, подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в четверг утром в 04:33 по местному времени (00:33 - бакинское время) в районе уезда Лу города Лучжоу, население которого превышает 4,25 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

04:52

По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Китая в 20.33 UTC (00.33 - бакинское время).

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