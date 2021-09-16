Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех, пострадали 60 человек

По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань возросло до трех, не менее 60 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Sina .

По ее данным, по меньшей мере трое пострадавших получили тяжелые травмы. Почти 7 тыс. человек были эвакуированы.

Ранее агентство "Синьхуа" отмечало о двух погибших и трех пострадавших.

Как заявил Китайский сейсмологический центр, подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в четверг утром в 04:33 по местному времени (00:33 - бакинское время) в районе уезда Лу города Лучжоу, население которого превышает 4,25 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Китая в 20.33 UTC (00.33 - бакинское время).