Число жертв землетрясения в Италии возросло до 281 человека

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв разрушительного землетрясения, происшедшего в центральной Италии в ночь на среду, по официальным данным, возросло до 281 человека.

Как передает Report, об этом сообщила поздно вечером в пятницу национальная служба Гражданской обороны.

По данным местных властей, 221 человек погиб в Аматриче, 49 — в Аркуата-дель-Тронто и 11 — в Аккумоли. Ранее в пятницу сообщалось о 278 погибших и 387 пострадавших, которые в настоящее время госпитализированы.

Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на среду в центральной части Италии. Разрушения зафиксированы в трех областях — Лацио, Умбрии и Марке. Колебания земной поверхности ощущались во многих итальянских городах, в том числе, в Риме, Флоренции и Болонье.

Сейсмическая активность в этой части Италии не прекращается. По данным сейсмологов, в зоне землетрясения было зафиксировано уже более тысячи подземных толчков (афтершоков), в том числе несколько десятков толчков большой и средней силы.

В минувший четверг Совет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от землетрясения. Суббота объявлена в Италии днем национального траура.