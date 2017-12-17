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    Число жертв землетрясения в Индонезии растет

    Разрушено более 40 домов, еще 65 строениям причинен материальный ущерб

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,3 балла на острове Ява в Индонезии погибли не менее двух человек.

    Как передает Report, разрушено более 40 домов, еще 65 строениям причинен материальный ущерб.

    Представитель Национального центра Индонезии по борьбе с бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что погибшие оказались под завалами одного из домов.

    Речь идет о 62-летней жительнице запада Явы и 80-летнем индонезийце, жившем в центральной части острова.

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