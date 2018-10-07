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    Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,9 тыс. человек

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1 944, пропавшими без вести числятся 683 человека. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает в воскресенье агентство "Синьхуа". 

    По данным агентства, в больницах остаются 2 549 человек, еще 152 предположительно находятся под завалами. Как сообщил "Синьхуа" официальный представитель индонезийского национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, поисково-спасательная операция в провинции Центральный Сулавеси завершится в четверг, однако она может быть продлена еще на три дня.

    В результате землетрясения и цунами более 62 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах и 147 эвакуационных центрах, добавил он.

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.

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