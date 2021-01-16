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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46 Ранее сообщалось о 42 погибших и 637 раненых
Другие страны
16 января 2021 г. 16:36
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Ранее сообщалось о 42 погибших и 637 раненых.

Как передает издание, власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления Дони Монардо заявил, что положение могут отменить в ближайшие одну-две недели.

"Длительность может продлиться дольше, в зависимости от ситуации на местах", - подчеркнул Дони.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

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