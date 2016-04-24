Число жертв землетрясения в Эквадоре возросло до 654 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего на прошлой неделе в Эквадоре, возросло до 654 человек.

Как передает Report, об этом об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс в воскресенье.

По последним данным, число пострадавших достигло почти 12,5 тысячи человек, 58 человек числятся пропавшими, более 25 тысяч человек остаются в укрытиях.

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Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил, что число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 выросло до 646 человек.

Как передает Report, об пишет La Vanduardia.

Еще 130 человек числятся в списках пропавших без вести. Президент также сообщил, что 12,5 тыс. человек получили ранения.

По данным экстренных служб, в результате землетрясения были разрушены почти 7 тыс. зданий, 2,7 тыс. получили повреждения. На части территорий страны введено чрезвычайное положение.