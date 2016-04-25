Число жертв землетрясения в Эквадоре достигло 655 человек

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ В результате разрушительного землетрясения в Эквадоре погибли 655 человек. Как передает Report, об этом сообщает местная газета Universo.

По информации издания, более 17 тыс. человек после удара стихии обратились за медицинской помощью. Спасателям удалось достать из-под завалов 113 выживших. 48 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил восьмидневный общенациональный траур по жертвам стихии. Сильнейшее с 1979 года землетрясение в Эквадоре - магнитудой 7,8 - произошло 16 апреля в районе города Педерналес, в северо-западной провинции Манаби.