​Число жертв землетрясения в Азии приближается к 300

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Азии превысило 260. Более тысячи человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, основные разрушения пришлись на Пакистан и Афганистан.

Сильные толчки наблюдались также в Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане.

По данным геологов, магнитуда землетрясения составила 7,5. Эпицентр находился на северо-востоке от Кабула.

Экстренные службы сообщают, что количество жертв и пострадавших будет расти, так как информация из отдаленных населённых пунктов еще не поступала.

Пакистан отверг предложение помощи от Индии, заявив, что в государстве с населением, превышающим 180 млн человек, достаточно собственных ресурсов.