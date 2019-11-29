Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.

Спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами. По данным СМИ, из-под завалов спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.