Число жертв землетрясения в Албании возросло до 32 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 32 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал издания Albanian Daily News.

"Число жертв в результате разрушительного землетрясения выросло до 32, при этом 658 были ранены и 47 спасены из-под завалов", - сообщило издание со ссылкой на экстренные службы.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.