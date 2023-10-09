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Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 2 445

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 2 445 Количество погибших в результате землетрясений на западе Афганистана и соседних провинциях возросло до 2 445.
Другие страны
9 октября 2023 г. 08:31
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 2 445

Количество погибших в результате землетрясений на западе Афганистана и соседних провинциях возросло до 2 445.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua из Герата со ссылкой на местные власти.

Наиболее пострадавшим районом является сельская территория в округе Герата, где 13 деревень были "полностью разрушены", приводит агентство данные директора управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Герат Мавлави Ашари.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат на западе Афганистана.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате стихийного бедствия пострадали 2 440 человек.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2 445 nəfərə çatıb

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