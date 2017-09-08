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    Число жертв землетрясения у берегов Мексики возросло до 15 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

    Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики, возросло до 32 человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    По данным местных властей, жертвами стихии в штате Оахака стали 23 человека.  Также сообщается, что семь человек погибли в штате Чьяпас и еще двое - в штате Табаско.

    *** 15:12

    Общее число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 15 человек. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Foro, об этом заявил  президент страны Энрике Пенью Ньето.

    Как передает телеканал, десять человек из них погибли в мексиканском штате Оахака. 

    *** 12:07

    Число жертв мощного землетрясения, произошедшего этой ночью у берегов Мексики, возросло до пяти человек, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Жертвами стихии стали жители штатов Чьяпас и Оахака, расположенных на юге страны. Сообщается о многочисленных разрушениях в этих регионах.

    Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.

    В свою очередь Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил в Twitter, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения у побережья Мексики достигла одного метра.

    После землетрясения у побережья Мексики зарегистрирован 61 подземный толчок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

    Магнитуда произошедшего в Мексике землетрясения составила 8,4. Эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас) с населением порядка 482 тыс. человек. 

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