Число жертв землетрясения у берегов Гаити возросло до 15

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу у берегов Гаити, возросло до 15, ранены 333.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный новостной интернет-портал Haiti Libre со ссылкой на Управление по гражданской защите Гаити.

"Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 октября 2018 года, на сегодняшний день возросло до 15 человек… По меньшей мере 333 человека ранены и отправлены в медицинские центры", — говорится в заявлении Управления.