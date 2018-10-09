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    Число жертв землетрясения у берегов Гаити возросло до 15

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу у берегов Гаити, возросло до 15, ранены 333.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный новостной интернет-портал Haiti Libre со ссылкой на Управление по гражданской защите Гаити.

    "Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 октября 2018 года, на сегодняшний день возросло до 15 человек… По меньшей мере 333 человека ранены и отправлены в медицинские центры", — говорится в заявлении Управления.

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