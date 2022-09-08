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Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 82 человек

Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 82 человек Количество жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР возросло до 82 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.
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8 сентября 2022 г. 08:41
Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 82 человек

Количество жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР возросло до 82 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В среду местные СМИ сообщили о 74 погибших и 26 пропавших. К настоящему моменту стихия унесла жизни 46 человек в уезде Лудин, где находился эпицентр. Остальные 36 жертв зарегистрированы в городе Яань. Кроме того, свыше 270 жителей получили травмы.

Власти зафиксировали большую сейсмическую активность в юго-западном регионе КНР в понедельник.

Поиски пропавших продолжаются. Правительство направило в зону бедствия материальную помощь - палатки, одеяла и продовольствие.

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Версия на азербайджанском языке Çində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 82 nəfərə yüksəlib

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