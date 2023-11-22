Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек

Число жертв землетрясения, которое произошло на Филиппинах 17 ноября, достигло 11 человек, еще 730 местных жителей получили травмы.

Число жертв землетрясения, которое произошло на Филиппинах 17 ноября, достигло 11 человек, еще 730 местных жителей получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

По его данным, 41 пострадавший до сих пор находится в больницах.

Нацсовет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC) сообщает, что землетрясение затронуло в целом 16 293 человека.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 30 километрах к юго-западу от острова Сарангани в провинции Западный Давао. Его очаг залегал на глубине 10 километров.