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    Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 11 человек - ОБНОВЛЕНО

    Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения 17-этажного здания на Тайване после землетрясения увеличилось до 11 человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    ***12:29

    По последним данным, жертвами землетрясения на острове Тайвань стали семь человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как пишет газета "Хуанцю шибао" со ссылкой на центр спасателей, еще 378 были доставлены в больницы.

    По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке 6,7) произошло в южной части острова Тайвань.

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