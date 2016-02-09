Число жертв землетрясения на Тайване достигло 40 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв мощного землетрясения в специальном муниципалитете Тайнань на острове Тайвань достигло 40 человек, еще 107 числятся пропавшими без вести. Как передает Report, об этом сообщило ТАСС со ссылкой агентство Синьхуа.

По словам мэра Тайнаня Уильяма Лая (Лай Циндэ), спасательная операция продолжается, в трех местах под завалами зафиксированы признаки жизни. Специалисты рассматривают вопрос об использовании тяжелой техники для ускорения разбора завалов.

8 февраля тайваньским спасателям удалось вызволить из-под обломков рухнувшего от землетрясения 17-этажного дома 4 человек: 40-летнего мужчину, пожилую женщину, восьмилетнюю девочку и ее тетю.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 6 февраля. Разрушены около десятка строений в специальном муниципалитете Тайнань на юго-западе острова. Подземные толчки также ощущались в городе Гаосюн и уездах Пиндун и Цзяи, но особого ущерба не выявлено.