Число жертв землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 16

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По данным японских властей, в результате землетрясения на острове Хоккайдо 16 человек погибли, ещё 26 пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

Без электричества остались около 3 млн домов, электроснабжение будет налажено только в течение недели. В спасательных операциях участвует около 20 тысяч человек.

5 сентября на самом северном японском острове Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,7 балла.