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    Число жертв землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 16

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По данным японских властей, в результате землетрясения на острове Хоккайдо 16 человек погибли, ещё 26 пропали без вести. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

    Без электричества остались около 3 млн домов, электроснабжение будет налажено только в течение недели. В спасательных операциях участвует около 20 тысяч человек.

    5 сентября на самом северном японском острове Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,7 балла. 

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