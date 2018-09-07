Число жертв землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 16

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По данным японских властей, в результате землетрясения на острове Хоккайдо 16 человек погибли, ещё 26 пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.
Без электричества остались около 3 млн домов, электроснабжение будет налажено только в течение недели. В спасательных операциях участвует около 20 тысяч человек.
5 сентября на самом северном японском острове Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,7 балла.
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