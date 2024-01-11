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Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213 человек

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213 человек Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 213 человек.
Другие страны
11 января 2024 г. 13:04
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213 человек

Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 213 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти префектуры Исикава.

По меньшей мере 52 человека по-прежнему числятся в списке пропавших без вести, экстренные службы не могут связаться с ними, чтобы подтвердить их местоположение. По последним данным, число пострадавших составляет 567 человек.

Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили более 300 построек. По данным энергетиков, без света в регионе остаются 13,5 тыс. домов.

Кроме того, в 22 районах префектуры Исикава из-за последствий землетрясений в изоляции остаются порядка 3,1 тыс. человек. Спасательные службы Японии ведут восстановительные работы, включая ремонт дорог, чтобы обеспечить доступ к местному населению.

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Версия на английском языке Death toll from Japan's earthquakes up to 213 people

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