Число жертв землетрясений в Японии превысило 60

Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62.

Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62.

Как сообщает Report , об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших - жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений. Там многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек были разрушены подземными толчками.

На месте разбор завалов и поиск людей продолжают осуществлять спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия. В среду в пострадавших регионах с самого утра идет дождь.

Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В некоторых поселках сохраняется проблема с водоснабжением