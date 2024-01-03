О нас

Число жертв землетрясений в Японии превысило 60

Число жертв землетрясений в Японии превысило 60 Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62.
Другие страны
3 января 2024 г. 06:11
Число жертв землетрясений в Японии превысило 60

Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших - жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений. Там многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек были разрушены подземными толчками.

На месте разбор завалов и поиск людей продолжают осуществлять спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия. В среду в пострадавших регионах с самого утра идет дождь.

Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В некоторых поселках сохраняется проблема с водоснабжением

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 60-ı ötüb

Самое читаемое

Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
27 декабря 2023 г. 16:07
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
27 декабря 2023 г. 21:45
Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок на платформе Bloomberg в этом году
Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок на платформе Bloomberg в этом году
28 декабря 2023 г. 10:10
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
29 декабря 2023 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi