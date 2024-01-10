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Число жертв землетрясений в Японии достигло 206 человек

Число жертв землетрясений в Японии достигло 206 человек Число жертв серии землетрясений, которые происходили в Японии с 1 января, достигло 206 человек.
Другие страны
10 января 2024 г. 11:36
Число жертв землетрясений в Японии достигло 206 человек

Число жертв серии землетрясений, которые происходили в Японии с 1 января, достигло 206 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями.

По меньшей мере 52 человека по-прежнему числятся в списке пропавших, экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение.

По последним данным, число пострадавших составляет 567. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями.

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Версия на английском языке Central Japan quake death toll rises to 206
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 206-ya çatıb

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