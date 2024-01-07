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Число жертв землетрясений в Японии достигло 128 человек

Число жертв землетрясений в Японии достигло 128 человек Число жертв серии землетрясений, который продолжаются в Японии с 1 января, достигло 128.
Другие страны
7 января 2024 г. 11:29
Число жертв землетрясений в Японии достигло 128 человек

Число жертв серии землетрясений, который продолжаются в Японии с 1 января, достигло 128.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями.

Экстренные службы по-прежнему не могут установить местонахождение 222 жителей. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там полностью или частично разрушено по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы в том числе подразделения Сил самообороны Японии. Накануне спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов 90-летнюю местную жительницу, которая более пяти суток провела под обломками собственного жилища, разрушенного подземными толчками.

По последним данным, 560 человек пострадали в результате удара стихии. Число жертв землетрясения в Японии превысило 100 впервые с 2016 года, когда произошло разрушительное землетрясение в префектуре Кумамото на юго-западе страны, унесшее жизни 273 человек.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 128 nəfərə çatıb
Версия на английском языке At least 128 killed after quakes jolt Japan

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