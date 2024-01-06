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Число жертв землетрясений в Японии достигло 100

Число жертв землетрясений в Японии достигло 100 Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, достигло 100.
Другие страны
6 января 2024 г. 06:41
Число жертв землетрясений в Японии достигло 100

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, достигло 100.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные японских региональных властей.

Кроме того, по последним данным, не менее 464 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек.

В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 100-ə yüksəlib

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