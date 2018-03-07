Число жертв землетрясений в Папуа-Новой Гвинее достигло 55 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В результате мощного землетрясения в Папуа-Новой Гвинее и последовавших афтершоков погибли, по последним данным, 55 человек, сообщает Report cо ссылкой на Accosiated Press.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля. За ним последовали несколько афтершоков, в результате которых продолжают гибнуть люди.

Власти опасаются, что число жертв может превысить 100 человек.

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в среду, 7 марта, на территории Папуа — Новой Гвинеи.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, подземный толчок магнитудой 6,7 был зафиксирован на востоке острова Новая Гвинея.

Эпицентр находился в 117 км к западу от города Менди, в котором проживают около 50 тыс. человек.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло в Папуа — Новой Гвинее 26 февраля, стали 31 человек. Последующие за ним афтершоки нанесли значительный ущерб региону.