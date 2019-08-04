Число жертв затопления трех лодок на Филиппинах возросло до 25 человек

Число погибших в результате затопления 3 августа на Филиппинах трех лодок, на борту которых находились более 80 человек, возросло до 25-ти.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на власти и полицию.

Ранее газета The Manila Times информировала о 13 погибших.

По данным представителя местной полиции, на данный момент в общей сложности удалось спасти 55 человек, еще шесть считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.