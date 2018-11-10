Число жертв взрывов в столице Сомали возросло до 50 - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо, по последним данным, погибли 50 человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя полиции.
«Среди обломков были обнаружены ещё тела, теперь число погибших составляет 50», — сказал он. Отмечается, что ещё 58 человек получили ранения.
По его словам, поисково-спасательная операция на месте взрывов продолжается.
08:40***
Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо, по последним данным, погибли 30 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники.
Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в столице Сомали погибли 20 человек, ещё 17 пострадали.
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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли в результате подрыва террористов-смертников около отеля в Сомали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об передает агентство Reuters со ссылкой на полицию.
По данным агентства, произошло два взрыва.
По некоторым данным, инцидент произошел перед отелем Sahafi Hotel в Могадишо.
Ранее сообщалось, что авиаудар США 12 октября уничтожил около 60 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.
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