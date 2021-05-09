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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек
Другие страны
9 мая 2021 г. 18:20
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек

Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и родственников жертв.

По данным СМИ, у школы 8 мая сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.

Ранее источник в министерстве здравоохранения Афганистана отмечал о 53 погибших.

Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayışda ölənlərin sayı 63-ə yüksəlib

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