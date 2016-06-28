​Число жертв взрывов в городе Эль-Мукалла в Йемена возросло до 38 человек

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Число жертв взрывов, которые произошли в городе Эль-Мукалла на юге Йемена, возросло до 38 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на врачей и источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 17 погибших. Взрывы осуществили террористы-смертники. Целью атак были военные объекты.

Ранения получили 24 человека.

Как сообщает агентство, террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за эти взрывы.