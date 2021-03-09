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Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее достигло 98

Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее достигло 98 Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98, не менее 615 человек пострадали.
Другие страны
9 марта 2021 г. 02:33
Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее достигло 98

Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98, не менее 615 человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает местный портал AhoraEg, ссылаясь на заявление вице-президента страны Теодоро Нгема Обианга Манге.

Отметим, что ранее сообщалось о 30 жертвах, число пострадавших составляло более 500.

Напомним, что ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.

Президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.

По данным TVGE, на территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.

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