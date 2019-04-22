Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал News 1st.
"Число погибших: 262, число пострадавших: более 452", - передает телеканал.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.
Власти Шри-Ланки уже задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.
Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 пострадавших.
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