Число погибших при взрывах на рынке на северо-западе Пакистана возросло до 57 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших в пятницу, 23 июня, на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, возросло до 57 человек, порядка 300 человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Geo Tv.
Ранее сообщалось о 37 погибших и 150 пострадавших.
Еще один взрыв прогремел в пятницу возле полицейского участка в городе Кветта на северо-западе страны, его жертвами стали 13 человек.
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Число жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 37.
Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.
По словам высокопоставленного чиновника, в результате взрывов погибли 37 человек, более 150 получили ранения.
Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.
Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.
News DepartmentАвтор новости
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