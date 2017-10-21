 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв взрыва в Сомали увеличилось до 358

    122 человека из числа раненых отправлены самолётами в Турцию, Судан и Кению

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве грузовика в центре Могадишо превысило 350.

    Как передает Report, об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.

    «Последние данные о числе пострадавших: 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести», — написал Осман в Twitter.

    Он отметил, что 122 человека из числа раненых отправлены самолётами в Турцию, Судан и Кению.

    Ранее сообщалось о 300 погибших.

    14 октября в Могадишо заминированный грузовой автомобиль был взорван рядом со зданием гостиницы в районе Ходан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi