Число жертв взрыва в Сомали увеличилось до 358

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве грузовика в центре Могадишо превысило 350.

Как передает Report, об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«Последние данные о числе пострадавших: 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести», — написал Осман в Twitter.

Он отметил, что 122 человека из числа раненых отправлены самолётами в Турцию, Судан и Кению.

Ранее сообщалось о 300 погибших.

14 октября в Могадишо заминированный грузовой автомобиль был взорван рядом со зданием гостиницы в районе Ходан.