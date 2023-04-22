Число жертв взрыва на шахте в Колумбии возросло до семи

Спасатели обнаружили тела четырех горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в угольной шахте в колумбийском муниципалитете Кукунуба.

Спасатели обнаружили тела четырех горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в угольной шахте в колумбийском муниципалитете Кукунуба.

Как передает Report, об этом информировало агентство EFE со ссылкой на пожарную службу региона.

Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пропавших без вести.

Губернатор департамента Кундинамарка Николас Гарсия Бустос подтвердил в Twitter, что тела еще двух горняков были подняты на поверхность.

По предварительной информации, причиной взрыва, произошедшего в четверг, стало скопление газа. В момент происшествия внутри находились 11 горняков. По данным властей, в декабре прошлого года национальное агентство по горному делу постановило временно запретить работы в этой шахте.