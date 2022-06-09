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Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15

Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15 Все 14 горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, погибли.
Другие страны
9 июня 2022 г. 21:24
Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15

Все 14 горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, погибли.

Как передает Report, об этом сообщило национальное агентство по горному делу в Twitter.

"Агентство заявляет, что после непрерывных поисков было обнаружено тело последнего рабочего шахты "Ла-Местиса", считавшегося пропавшим без вести. Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем солидарность семьям 15 погибших горняков", - говорится в информации.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально отмечалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.

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