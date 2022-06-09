Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15

Все 14 горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, погибли.

Все 14 горняков, которые считались пропавшими без вести после взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, погибли.

Как передает Report, об этом сообщило национальное агентство по горному делу в Twitter.

"Агентство заявляет, что после непрерывных поисков было обнаружено тело последнего рабочего шахты "Ла-Местиса", считавшегося пропавшим без вести. Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем солидарность семьям 15 погибших горняков", - говорится в информации.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально отмечалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.