Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 12

Не менее 12 горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще троих продолжается.

Не менее 12 горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще троих продолжается.

Как передает Report, об этом заявило управление гражданской обороны страны в Twitter.

"Мы продолжаем оказывать содействие спасательной операции в шахте "Ла-Местиса" в Эль-Сулии. К настоящему моменту группа горноспасателей подняла на поверхность 11 тел", - отмечается в сообщении.

Ранее говорилось об обнаружении шести тел горняков, которые считались пропавшими без вести. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. По словам властей, проведение поисково-спасательной операции осложняет высокая концентрация газа в шахте.