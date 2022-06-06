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Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 12

Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 12 Не менее 12 горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще троих продолжается.
Другие страны
6 июня 2022 г. 07:53
Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 12

Не менее 12 горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще троих продолжается.

Как передает Report, об этом заявило управление гражданской обороны страны в Twitter.

"Мы продолжаем оказывать содействие спасательной операции в шахте "Ла-Местиса" в Эль-Сулии. К настоящему моменту группа горноспасателей подняла на поверхность 11 тел", - отмечается в сообщении.

Ранее говорилось об обнаружении шести тел горняков, которые считались пропавшими без вести. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. По словам властей, проведение поисково-спасательной операции осложняет высокая концентрация газа в шахте.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada mədəndə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb

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