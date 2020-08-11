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Report Georgia

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171 Число пропавших без вести колеблется между 30 и 40, около 1 500 пострадавших нуждаются в специальной медицинской помощи
Другие страны
11 августа 2020 г. 17:34

Число жертв взрыва в порту ливанской столицы Бейрута увеличилось до 171, пропавшими без вести остаются 30-40 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

По словам Хасана, число погибших выросло до 171, число пропавших без вести колеблется между 30 и 40, около 1 500 пострадавших нуждаются в специальной медицинской помощи.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью.

Как сообщили власти, причиной стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

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