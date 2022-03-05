Число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 62

Число погибших при взрыве, устроенном смертниками в пятницу в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, увеличилось до 62 после того, как в больнице умерли пятеро пострадавших в теракте.

Число погибших при взрыве, устроенном смертниками в пятницу в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, увеличилось до 62 после того, как в больнице умерли пятеро пострадавших в теракте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Dawn.

4 марта два вооруженных террориста-смертника попытались пройти на пятничную молитву в мечеть в городе Пешавар (административный центр пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва). Они открыли огонь по полицейским, охранявшим вход в здание. В ходе перестрелки одному из экстремистов удалось ворваться в мечеть и привести в действие закрепленное на нем взрывное устройство. От взрыва на месте погибли 56 человек, еще 194 верующих пострадали.

11.03

По меньшей мере 58 человек погибли и почти 200 получили ранения в шиитской мусульманской мечети во время пятничной молитвы в северо-западном пакистанском городе Пешавар в результате взрыва террориста-смертника.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители больницы.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в заявлении, которое сделало бы его одним из крупнейших нападений, совершенных группировкой в Пакистане.

Вооруженный мужчина, подъехавший к мечети на мотоцикле, открыл огонь, когда его остановила полиция, прежде чем ворваться в переполненный зал и взорвать свой жилет смертника, сообщил высокопоставленный сотрудник полиции Харун Рашид.

Нападавший сначала выстрелил в полицейских у входа в мечеть, убив одного из них, сказал он. "Вооруженный мужчина вошел в мечеть, начал стрелять по верующим и в конце концов взорвал себя", - добавил Рашид.

Пакистанские талибы дистанцировались от нападения в сообщении, направленном агентству Reuters.