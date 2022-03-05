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Число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 62

Число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 62 Число погибших при взрыве, устроенном смертниками в пятницу в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, увеличилось до 62 после того, как в больнице умерли пятеро пострадавших в теракте.
Другие страны
5 марта 2022 г. 16:23
Число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 62

Число погибших при взрыве, устроенном смертниками в пятницу в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, увеличилось до 62 после того, как в больнице умерли пятеро пострадавших в теракте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Dawn.

4 марта два вооруженных террориста-смертника попытались пройти на пятничную молитву в мечеть в городе Пешавар (административный центр пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва). Они открыли огонь по полицейским, охранявшим вход в здание. В ходе перестрелки одному из экстремистов удалось ворваться в мечеть и привести в действие закрепленное на нем взрывное устройство. От взрыва на месте погибли 56 человек, еще 194 верующих пострадали.

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По меньшей мере 58 человек погибли и почти 200 получили ранения в шиитской мусульманской мечети во время пятничной молитвы в северо-западном пакистанском городе Пешавар в результате взрыва террориста-смертника.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители больницы.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в заявлении, которое сделало бы его одним из крупнейших нападений, совершенных группировкой в Пакистане.

Вооруженный мужчина, подъехавший к мечети на мотоцикле, открыл огонь, когда его остановила полиция, прежде чем ворваться в переполненный зал и взорвать свой жилет смертника, сообщил высокопоставленный сотрудник полиции Харун Рашид.

Нападавший сначала выстрелил в полицейских у входа в мечеть, убив одного из них, сказал он. "Вооруженный мужчина вошел в мечеть, начал стрелять по верующим и в конце концов взорвал себя", - добавил Рашид.

Пакистанские талибы дистанцировались от нападения в сообщении, направленном агентству Reuters.

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Версия на английском языке ISIS claims responsibility for suicide blast at Shia mosque in Pakistan
Версия на азербайджанском языке İŞİD cümə namazında 57 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb

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