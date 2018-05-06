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    Число жертв взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 17 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    34 человека получили ранения

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана.

    Как передает Report, об  этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

    ***15:10

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

    На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

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