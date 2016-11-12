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    Число жертв взрыва в храме на юге Пакистана увеличилось до 43

    Ответственность за взрыва взяла террористическая группировка Исламское государство

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на территории храма на юге Пакистана возросло до 43 человек, порядка 100 человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Dawn.

    Взрыв произошел в субботу во внутреннем дворе храма в провинции Белуджистан во время церемонии, когда на его территории находились не менее 500 человек. Ранее сообщалось о 30 жертвах.

    Как сообщало агентство Рейтер, ответственность за взрыва взяла террористическая группировка "Исламское государство".

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