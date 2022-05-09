Число жертв взрыва в Гаване достигло 35

Не менее 35 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами в понедельник.

Не менее 35 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Cubadebate.

Ранее сообщалось о 32 погибших. По последним данным, в больницах находятся 24 пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, разрушено пять этажей фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.