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Число жертв взрыва в Гаване достигло 35

Число жертв взрыва в Гаване достигло 35 Не менее 35 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами в понедельник.
Другие страны
9 мая 2022 г. 18:37
Число жертв взрыва в Гаване достигло 35

Не менее 35 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Cubadebate.

Ранее сообщалось о 32 погибших. По последним данным, в больницах находятся 24 пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, разрушено пять этажей фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.

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