Число жертв взрыва в центре Кабула достигло 103

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана.
Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.
Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.
Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
News DepartmentАвтор новости
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