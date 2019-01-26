Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 110

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва трубопровода в штате Идальго в Мексике достигло 114 человек.. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило правительство региона.

"68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах", - говорится в обнародованном заявлении властей.

Еще более 30 человек продолжают получать необходимую помощь в стационарах.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей.

Ранее сообщалось о 100 погибших.